UFO: Profession Of Violence

Conosciuti più per quei brani che sono delle vere e proprie bombe di energia, gli UFO hanno avuto anche un lato più soft, ogni disco, in genere, comprendeva almeno un brano più rilassato, una ballad. Parliamo ad esempio di Profession Of Violence, tratto da THE WILD, THE WILLING AND THE INNOCENT, del 1981: un esempio perfetto.

La storia di questo pezzo inizia con il chitarrista Paul Chapman: come ricorda lui stesso, compose l’incredibile assolo che costituisce praticamente la seconda parte della canzone a mollo delle acque calde e tranquille dell’isola tropicale di Montserrat, dove gli UFO stavano registrando il loro disco del 1980 NO PLACE TO RUN. “Quello è stato l’unico assolo che io abbia scritto prima ancora di avere un brano in cui inserirlo. Andavo sempre in spiaggia con la mia Ovation acustica e me ne stavo nell’acqua fino alle ginocchia a jammare da solo. Niente onde. Me ne stavo lì per ore, mentre i piedi mi si raggrinzivano.”

Questa descrizione del processo creativo risveglia una serie di ricorsi in Phil Mogg, lo facevano spesso: creare una sequenza di accordi per poi costruirci intorno la canzone.

L’intensità del testo di Mogg per Profession Of Violence, era enfatizzato alla perfezione da un arrangiamento per archi scritto da Paul Buckmaster, un noto violoncellista che aveva collaborato con molti famosi negli anni 70 e oltre, fra cui anche Elton John o i Rolling Stones.