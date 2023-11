Vox Phantom Mark III: la chitarra di BRIAN JONES!

Nome: Vox Phantom Mark III (Teardrop)

Anno di inizio della produzione: 1963

Fine della produzione: 1967; la produzione è ripresa nel 1998 ed è tuttora attiva (con il nome Apache)

Progettista: London Design Center per la Vox

Caratteristiche principali: esistono tre modelli: a 6 corde (the Mark VI), 9 corde (Mark IX) e 12 corde (the Mark XII); il corpo è in acero e frassino, il manico in acero e la tastiera in palissandro; ha due o tre pick-up single coil e un ponte in stile Bigsby

Musicisti famosi che l’hanno suonata: Brian Jones, Keith Richards, Hilton Valentine

Costo dello strumento nuovo: la nuova serie Apache costa circa 300 dollari e contiene nel corpo un amplificatore a due canali (clean / overdrive), degli altoparlanti da 3 pollici e una drum machine con oltre 60 modelli

Genere musicale: è stata usata nel beat inglese