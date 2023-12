“Se ascolti solo i DEEP PURPLE non diventerai mai una rockstar”

“Young artists should upset the previous generation and clear the decks” (“I giovani artisti dovrebbero sconvolgere la generazione precedente e fare piazza pulita”): così si è espress Ian Gillan, frontman dei Deep Purple in un'intervista concessa al magazine inglese New Musical Express.

Ritchie Blackmore, Ian Gillan, Roger Glover e Ian Paice erano stati invitati alla cerimonia di premiazione per la 64° edizione degli Ivor Novello Awards, durante la quale hanno ricevuto l’Ivor Novello Award for International Achievement per l’eccezionale eredità che ha ispirato e plasmato generazioni di musicisti hard rock in tutto il mondo. Quale migliore occasione per dispensare sinceri consigli ai novelli rockers?

"If you’re in a rock band and only soak up Black Sabbath, Led Zeppelin, and Deep Purple... then you’re not going to have much leeway" (“Se sei in una rock band e ti immergi solo nei Black Sabbath, Led Zeppelin e Deep Purple… allora non avrai molta libertà di azione”); l’invito perentorio fatto ancora da Gillan alle future generazioni di musicisti che aspirano a un carriera da star non potrebbe essere quindi più chiaro.