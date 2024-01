Woodstock 69: la discografia

L'11 maggio 1970 esce un triplo album che la Atlantic Records dedica alle canzoni suonate al Festival di Woodstock, celebrato quasi un anno prima. In realtà, questo famoso disco è presentato come la colonna sonora del film dedicato alla tre giorni. Non è assolutamente un documento che può restituire l’atmosfera e le diverse anime musicali presenti su quel palco leggendario.

E neanche la successiva uscita di un doppio album integrativo (12 luglio 1971) può fare granché per far avvicinare queste emissioni a qualcosa che possa somigliare alla completezza. Certo, ascoltiamo nomi come Hendrix, Who, Jefferson Airplane, Joe Cocker, Crosby, Stills & Nash e Santana, però la bellezza e la magia di Woodstock stava anche nei nomi sconosciuti (e i Santana erano tra questi, ad esempio) che si sono alternati coi loro set, a volte sgangherati, e in quei grandi nomi che invece non firmarono alcuna liberatoria per l’utilizzo di riprese audio o video che li riguardassero. Citiamo ad esempio i Creedence Clearwater Revival, i Grateful Dead o la Band.