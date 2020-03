Quando i Queen cantarono in Giapponese

Teo Torriatte (Let Us Cling Together) è uno dei soli quattro brani dei Queen dove è presente un intero verso in lingua non inglese: le altre canzoni sono Bohemian Rhapsody (in italiano), Mustapha (arabo e persiano) e Las Palabras de Amor (spagnolo).

Il brano venne eseguito live in Giappone come tributo durante tre tour: nel 1979, nel 1981 e nel 1982. Il Giappone è anche l'unico paese in cui Teo Torriatte venne rilasciato come singolo, raggiungendo la posizione 49 in classifica.

La band rimase fortemente legata al Giappone. Non bisogna infatti dimenticare la grande passione di Freddie Mercury per i kimono e per l'arte giapponese.