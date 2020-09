Joan Jett: la musa ispiratrice delle Riot Grrrls

Ma Joan non ha mai perso la sua anima da rocker e il suo spirito guida si è incarnato nel Riot Grrrl Movement. Si tratta di un movimento musicale femminile degli anni Novanta, permeato dall'aura punk-rock e votato all'attivismo. Tra i gruppi più celebri ricordiamo le Bikini Kill (con una Tobi Vail alla batteria di cobaniana memoria), le Sleater-Kinney, le Bratmobile, le Babes in Toyalnd e The Gits. Sono solo alcuni nomi di band punk tutte al femminile, che ammaliavano in maniera controversa e arrabbiata la Generazione X. Per prime misero nei loro testi temi "scomodi" come lo stupro, l'aborto, la violenza domestica, l'omosessualità e anche le mestruazioni!

Sapevano come farsi sentire e per questo suscitavano l'irritazione degli uomini di potere del settore. C'era bisogno di una componente pink ma punk, che trovava ispirazione nella pionera di quel genere musicale: Joan Jett. E lei si è sempre dimostrata fervida sostenitrice delle sue colleghe, valorizzando il pieno sostegno tra donne nel mondo del rock. Così com'era stato agli esordi con le Runaways, che non voleva fossero solo bei corpi da guardare, ma una presenza valida e rispettata in una realtà difficile e fallocentrica.