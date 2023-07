L’arrivo di Jimi Hendrix a Londra

Dave Davies ricorda Jimi Hendrix

"Nella vita reale, Hendrix non era affatto come il ragazzo selvaggio che ha interpretato sul palco. Era uno tranquillo, anzi, un ragazzo introverso. Così come era esplosivo sul palco, era molto dolce al di fuori. Ricordo che una volta ero seduto accanto a lui su un aereo diretto a Stoccolma, dopo un po’ mi disse improvvisamente: “Sai, il riff di chitarra che hai fatto su You Really Got Me, è stato per me un vero e proprio punto di riferimento” potete immaginare come mi sono sentito. Essere approvato da Hendrix fu davvero importante, e un grandissimo complimento."

Dave Edmunds ricorda Jimi Hendrix

"Nel 1968 stavo andando abbastanza bene con una band a Cardiff, quindi decisi di cercare la fama a Londra. Mi sono trasferito in un piccolo appartamento angusto lì da qualche parte. I luoghi da visitare allora erano Giovanni’s in Denmark Street, e The Ship, un pub in Wardour Street. Sono andato lì una sera, ed è capitato che Jimi Hendrix stesse suonando lungo la strada. Tutto quel che sapevo di lui era che avevo sentito il suo record di Hey Joe.

Quindi ero al The Ship con un amico di Cardiff, e Jimi entrò con un paio di ragazzi e si mise in piedi accanto a me al bar: abbiamo iniziato a parlare. Ci siamo bevuti una pinta e quello che mi ha colpito è che non avevo mai incontrato nessuno così diverso dalla propria immagine; era affascinante, gentile: un bel gentiluomo. E quella prima impressione è rimasta."

Jack Bruce ricorda Jimi Hendrix

"Ci stavamo facendo una pinta pre-concerto in un pub dall’altra parte della strada quando arrivò questo ragazzo che si rivelò poi essere Jimi Hendrix. Avevamo già sentito parlare di lui. Venne da me e disse: “Ciao, mi piacerebbe sedermi con la tua band” dissi che per me andava bene, ma dovevano essere chiaramente d’accordo anche Eric e Ginger. Erano tutti d’accordo, così salì sul palco e si inserì nell’amplificatore del mio basso, e per quanto posso ricordare, restammo tutti senza fiato."