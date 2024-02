Una mappa dei migliori negozi di dischi del mondo

Come funziona?

Vi piacerebbe andare a colpo sicuro e finire solo nei migliori negozi di dischi del mondo? In qualsiasi angolo del globo voi siate, non ci sarà più nulla di cui preoccuparsi grazie alla Record Shop Map. Una mappa multimediale per viaggiatori appassionati di musica, che non capiteranno più in negozi di dischi mal-forniti, neanche accidentalmente. La mappa è creata dal tedesco Marcus Maack del sito vinylizer.net, ed è stata inaugurata verso la fine del 2016.

I migliori in Italia? 143 negozi di dischi in cui andare

Facile come bere un bicchiere d'acqua. Apri la mappa e fai una ricerca per nazione o "geolocalizzati" nella tua città per trovare i migliori negozi di dischi del mondo. In Italia sono stati selezionati 143 negozi, con una valanga di negozi a Roma, cui seguono le città di Milano e Firenze.

Ora non avrete più scuse, saprete sempre dove fare dell'ottimo shopping "musicale", anche dall'altra parte del mondo. Date un'occhiata alla mappa, cliccando qui!