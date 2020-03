L’omaggio ai Pink Floyd nell’album SMOGMAGICA de Le Orme

Dal disco vennero estratti due brani: Amico di ieri e la strumentale Laserium Floyd, entrambi influenzati, seppure in modo differente l'uno dall'altro, dal sound dei Pink Floyd.

Laserium Floyd, in particolare, vuole essere un omaggio (e lo capiamo fin dal titolo) alla band di Roger Waters.

Il brano in realtà, come ha commentato su YouTube lo stesso Marton, non era stato pensato come tributo ai Pink Floyd. All'inizio, infatti, il brano si intitolava semplicemente Laserium. Ma, dopo averlo registrato, Le Orme parteciparono a una festa a Los Angeles, dove poterono ascoltare in anteprima il nuovo album dei Pink Floyd, WISH YOU WERE HERE.

Dal momento che le atmosfere psichedeliche di Shine on you Crazy Diamond sembravano in alcuni momenti simili a quelle di Laserium, il gruppo decise di aggiungere il suffisso Floyd al titolo.