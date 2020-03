BITCHES BREW: Miles Davis alla ricerca di nuovi sound

Uscì esattamente 50 anni fa e cambiò per sempre la musica jazz. Ecco tutta la storia di BITCHES BREW, doppio album di Miles Davis.

Vendette mezzo milione di copie, entusiasmò (e sconvolse) sia gli amanti del rock che quelli del jazz. Stiamo parlando di BITCHES BREW, il capolavoro di Miles Davis che la Columbia Records pubblicò il 30 marzo del 1970.

Alla fine degli anni 60, il compositore e trombettista Miles Davis era noto al mondo per aver innovato profondamente la musica jazz, ideando diversi stili quali il cool e il modal jazz. Ma la sua evoluzione musicale era solo all'inizio. Il jazz di Davis non aveva ancora incontrato il rock. L'ipotesi di un'unione tra questi due generi musicali si profilò dopo il Festival di Woodstock, tenutosi nell'agosto del 1969.

Affiancato dal suo produttore, Toni Macero, Davis si inoltrò nei territori del rock o del "fusion", come viene spesso definito. Si dotò di nuovi musicisti, nuovi strumenti ed effetti elettronici da mixare. Entrò poi in studio e, in soli tre giorni, registrò tutto il materiale, come in un'unica, lunga, jam session.

Per l'occasione, Davis modificò anche il proprio look, indossando, come molti musicisti rock del tempo, vistosi occhialoni neri e camicie dai colori sgargianti.