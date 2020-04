“Stairway to Heaven”: un inno al mondo dell’occulto?

Il pezzo originale risale al 1971, momento di fermento senza precedenti nell'ambito della musica rock, che si faceva veicolo di sperimentazioni e trasgressioni di ogni genere. Forse è anche per questo che i movimenti dei Led Zeppelin iniziarono a essere osservati da molti fan (e non) e tenuti sotto controllo in attesa di qualche passo falso da smascherare prontamente. Sono stati i Led Zeppelin stessi a fomentare queste dicerie lasciando, volutamente, un ampio alone di mistero attorno a se stessi e alle proprie opere. Si può andare anche oltre affermando che la band non ha mai nascosto il proprio interesse per l'occulto, anzi, alcuni membri l'hanno confermato diverse volte, il che non ha fatto che aumentare le dicerie (più o meno aderenti alla realtà) nei loro confronti.

Nel 1985, i membri della band britannica furono perfino denunciati dall'associazione Parents Music Resource Center (che valutava se i contenuti di alcuni brani fossero o meno moralmente corretti e educativi) perché accusati di diffondere messaggi satanici.

Tornando a Straiway to Heaven, al contrario di quello che sembra indicare il titolo, molti hanno pensato che, invece di un'ascesa verso il Paradiso, il gruppo avesse voluto rappresentare una discesa verso gli inferi. In particolare, a destare sospetto fu la frase “Sometimes words have two meanings” ovvero “A volte le parole hanno due significati”. Fu proprio da questo verso che partirono le ricerche sul brano fino ad arrivare alla scoperta che, se ascoltata al contrario, la frase “There's a feeling I get...” (“C'è una sensazione che provo...”) – nella prima parte del brano – diventerebbe “I've got to live for Satan”, quindi “Devo vivere per Satana”.

Le ricerche non si sono fermate qui, anzi: un'intera strofa è stata tacciata di satanismo. Eccola con la relativa trascrizione che ne è stata data se ascoltata al contrario: