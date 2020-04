Lutto nella musica: è morto Bill Withers, l’indimenticabile voce di “Ain’t No Sunshine”

Ma i successi di Withers non si fermarono con il primo album. Nel 1972 è la volta di STILL BILL, il suo secondo lavoro dal quale vengono estratti altri grandissimi successi, come Use Me e Lean on Me. È proprio quest'ultimo brano che gli frutterà per anni una grande popolarità, addirittura fino al 1987, quando vincerà il terzo Grammy della sua carriera proprio come autore di Lean on Me, che era stata ripubblicata come cover dai Club Nouveau.

Nel 2007, Lean on Me è entrata a far parte della Grammy Hall of Fame. Inoltre, nel 2015, il nome di Bill Withers è stato aggiunto alla Rock and Roll Hall of Fame da Stevie Wonder. Lo stesso Withers era rimasto colpito da tale onorificenza, e aveva commentato così, con l'umiltà che da sempre lo ha contraddistinto: