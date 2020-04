Le canzoni più belle di Billie Holiday

Quando cantava, portava una gardenia bianca tra i capelli. E il mondo la ascoltava a bocca aperta. Ecco le nostre 5 canzoni preferite della regina del blues.

Quella della signora del blues e del jazz Billie Holiday, che oggi avrebbe compiuto 105 anni, è una voce senza tempo. Una voce, per chi ne conosce la storia, carica di sofferenza.

Billie, nata nel 1915 a Filadelfia, cresce con la sola madre, una tredicenne inconsapevole e incapace di gestirla, che di fatto la affida alla cugina. Comincia per Billie un vissuto di violenza familiare e di traumi mai risolti: a dieci anni subisce uno stupro, per poi passare alla prostituzione, esercitata per guadagnarsi da vivere in un bordello clandestino di Harlem.

La svolta arriva proprio in uno dei locali notturni di Harlem dove Billie comincia a lavorare come ballerina. La gente la chiama "Lady", la signora, perchè si rifiuta di ricevere le mance dai clienti prendendole tra le cosce, cosa che invece fanno le sue compagne. Non balla, non si presta ad altri servizi, ma canta in maniera incredibile. Così, nel 1933, qualcuno la nota: John Hammond, artista e produttore, arrangia per lei e il celeberrimo clarinettista Benny Goodman un paio di pezzi.