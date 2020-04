The Strokes: pubblicato il nuovo singolo “Brooklyn Bridge to Chorus”

I The Strokes hanno pubblicato “Brooklyn Bridge to Chorus”, terzo singolo del nuovo album THE NEW ABNORMAL, in uscita il prossimo 10 aprile.

I The Strokes hanno rilasciato un nuovo singolo dal titolo Brooklyn Bridge to Chorus. Il brano è il terzo singolo tratto da THE NEW ABNORMAL – il nuovo album in uscita il prossimo 10 aprile – che abbiamo ascoltato in esclusiva per voi (trovate qui la recensione completa).

I primi due singoli rilasciati dal gruppo sono At The Door e Bad Decisions. Gli ultimi inediti rilasciati dal gruppo risalgono a parecchi anni fa: sono passati 7 anni da COMEDOWN MACHINE, il loro ultimo album in studio, e 4 dall’Ep FUTURE PRESENT PAST. Per questa ragione il ritorno del gruppo è attesissimo dai fan.