ANTEPRIMA ESCLUSIVA: Abbiamo ascoltato per voi il nuovo album dei THE STROKES

I The Strokes tornano con THE NEW ABNORMAL, il nuovo album in uscita il prossimo 10 aprile. Lo abbiamo ascoltato per voi.

Si preannuncia un ritorno in grande stile quello dei The Strokes, la band capitanata da Julian Casablancas. Sono passati ben 7 anni da COMEDOWN MACHINE, il loro ultimo album in studio, e 4 dall’Ep FUTURE PRESENT PAST.

I fan della band sono in trepidante attesa già da maggio 2019, quando i The Strokes hanno suonato il primo brano inedito dopo anni: The Adults Are Talking. È allora che le teorie sul nuovo album sono diventate concrete.

Ma diamo un nome a questo nuovo progetto: si tratta di THE NEW ABNORMAL e manca sempre meno alla data di uscita, prevista per il 10 aprile prossimo. Abbiamo avuto la fortuna di ascoltarlo in anteprima esclusiva, e vi possimo dire che tutti questi anni di attesa verranno ripagati.

Il progetto: THE NEW ABNORMAL

Il lavoro è stato seguito da uno dei più famosi produttori statunitensi, Rick Rubin, e verrà pubblicato dall’etichetta indipendente fondata da Casablancas, Cult, in collaborazione con la RCA Records.

La stesura dei testi era già iniziata nel 2016, subito dopo la pubblicazione di FUTURE PRESENT PAST. Come per i primi due lavori del gruppo – IS THIS IT e ROOM ON FIRE – anche questo album vede il frontman impegnato nella stesura dei testi e gli altri membri nella composizione.

Il 7 febbraio scorso, sui social della band è comparsa un’anticipazione della copertina del nuovo album: al centro dell’attenzione ci sono i colori saturi e le linee aspre di Bird on Money (1981), opera del writer e pittore newyorkese Jean-Michel Basquiat. La scelta sembrerebbe ispirata dal legame che congiunge arti grafiche e musica: l’opera di Basquiat è infatti dedicata al sassofonista jazz Charlie Parker, soprannominato “yard bird” per la leggiadria con cui interpretava i suoi brani.