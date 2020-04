5 concerti della storia del rock finiti in tragedia

A volte, un imprevisto può trasformare un concerto in una tragedia. Ecco alcuni dei concerti più sfortunati della storia del rock.

Quando folla e decibel diventano troppo difficili da sopportare anche per uno spettatore veterano, allora un concerto può davvero trasformarsi in un incubo. Non è solo il pogo più sfrenato a creare problemi durante i concerti, ma anche qualche svista organizzativa. Certo, le misure di sicurezza sono obbligatorie per poter mettere in piedi uno show, ma a volte non bastano nemmeno quelle per assicurare l'incolumità di tutti gli spettatori.

Vediamo i 5 concerti della storia del rock tristemente famosi per essere finiti in tragedia, con l'augurio che ciò che è successo non si verifichi mai più.

20 agosto 1988: i Guns N' Roses al Monsters of Rock Festival (Inghilterra)

I più di 100.000 spettatori che in quel momento stavano assistendo al concerto dei Guns N' Roses al Monsters of Rock Festival non si accorsero che 2 persone che si trovavano in mezzo alla folla erano state travolte e, cadendo, erano state calpestate a morte. A nulla servì l'invito di Axl Rose che, dal palco, chiese al pubblico di calmarsi per permettere a tutti di vedere il concerto senza pericoli. La security, per paura che l'ambiente fosse diventato troppo pericoloso, fermò il concerto della band, anche se oramai era troppo tardi.