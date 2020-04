“Slipknot Unmasked: All Out Life”: guarda gratuitamente il documentario della BBC

Il documentario della BBC Slipknot Unmasked: All Out Life è disponibile online per la visione gratuita. Potete vederlo qui.

Il documentario Slipknot Unmasked: All Out Life è stato reso disponibile gratuitamente per la visione online. Nelle immagini del documentario sarà possibile vedere interviste, backstage ed esclusive live session degli Slipknot.

Il documentario, prodotto dalla BBC, dura circa un'ora e attraversa tutte le fasi più importanti della carriera del gruppo: dalla vittoria del Grammy all'abuso di alcol e droghe, oltre che la morte del bassista e cofondatore Paul Gray.

Slipknot Unmasked: All Out Life è stato reso disponibile dalla BBC insieme a questo messaggio:

Un approfondimento unico e affascinante nella carriera e nelle controversie di una delle più popolari e contestate band heavy metal di sempre: gli Slipknot. Il film combina nuove interviste, accessi ai backstage ed esclusive live session dei nove della band, che si esibiscono ai leggendariMaida Vale Studios con sei pezzi che hanno definito la loro carriera di fronte a un'audience intima. Le sei tracce, una da ogni album in studio del gruppo, trasportano la band […] dai loro soliti show nelle arene a un'ambientazione straordinariamente intima e intensa. Il film sottolinea i venticinque anni della fenomenale carriera, rivelando come uno dei gruppi più inarrestabili e dal sound più intenso di sempre abbia lottato con alcol, droghe, depressione e morte di un membro della band, e nel percorso abbia anche raggiunto l'apice delle classifiche, superato i coetanei e ricevuto un Grammy, sempre rimanendo più audaci, coraggiosi e coinvolgenti che mai.

Potete vedere il documentario qui: