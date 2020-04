Quella volta in cui Batman arrivò a salvare Prince

Batdance era un collage di una serie di idee su cui Prince stava lavorando. Il video, diretto da Magnoli, vede la partecipazione di più personaggi dei fumetti: non solo Batman, ma anche Joker e Vicky Vale, la prima fidanzata di Bruce Wayne.

Decisamente curiosa è l'interpretazione di Prince, che assume per metà le vesti del Joker (trucco e capelli verdi) e per l'altra metà i panni dell'uomo pipistrello, con mezzo mantello attaccato alla schiena. D'altronde, Batman è un individuo in conflitto, in cui convivono sia il bene che il male. E Prince lo dimostra.

Albert Magnoli fu incaricato di dirigere i video musicali anche degli altri due singoli, Partyman e Scandalous, mentre Prince incise l'intero album in tre settimane, da metà febbraio a fine marzo 1989. Il musicista, particolarmente ispirato, registrò gran parte delle canzoni utilizzando dialoghi e voci campionate dal film, tra cui la voce di Michael Keaton inclusa nel brano The Future.

E alla fine? Il supereroe salvò l'artista.

BATMAN, undicesimo album in studio, si piazzò al numero 1 della Billboard albums chart per sei settimane consecutive, vendendo oltre undici milioni di copie in tutto il mondo.

Non solo. Alla fine, Tim Burton dovette scegliere a chi affidarsi per la colonna sonora del film: le musiche originali di Elfman oppure quelle di Prince?

Sorpresa. Batman fu uno dei primi film ad aver lanciato due diverse colonne sonore: una di esse contiene le canzoni scritte da Prince mentre l'altra è una vetrina delle composizioni di Elfman. Entrambe furono un gran successo.