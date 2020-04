La canzone di Bruce Springsteen per il padre e per i figli

Long Time Comin' è quindi, prima di tutto, un ricordo del padre, assente durante l'infanzia di Bruce, quasi un estraneo.

Well my daddy he was just a stranger

Lived in a hotel downtown

When I was a kid he was just somebody

Somebody I'd see around.

C'è un momento cardine del rapporto tra genitore e figlio, tuttavia, che Bruce ha ricordato sia nella sua autobiografia, sia durante lo spettacolo di Broadway, indispensabile per comprendere il resto della canzone.

Nel 1990, infatti, Douglas Springsteen sfidò la depressione e la costante agorafobia guidando per 400 miglia per andare a trovare il figlio. Allora, Bruce stava per diventare padre a sua volta del primogenito Evan. In quell'occasione, Douglas farfugliò: “Sei stato davvero buono con noi. Ma io non lo sono stato con te” spiazzando il figlio. Una riconciliazione parziale, necessaria, seppur insufficiente a cancellare il passato.

Alla luce di questo fatto, il resto del brano assume un significato più profondo.

Well if I had one wish

In this god forsaken world, kids

It’d be that your mistakes would be your own

Yeah your sins would be your own.

Bruce ha capito che, per essere genitore, non deve fare gli errori del padre, e spera che i suoi figli non ripetano i suoi sbagli.

Un omaggio e una dedica meravigliosi, capaci di commuovere chi ascolta (per la prima o per l'ennesima volta) una delle canzoni cardine di DEVILS & DUST.