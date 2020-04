Lelio Luttazzi e quell’amicizia con Mina

“Le sue canzoni erano formidabili, aveva uno swing pazzesco, aveva un garbo, una classe che in giro non c’erano. Né si sono mai più visti dopo”. Così Mina descrisse Lelio Luttazzi.

Fu un grande compositore e direttore d'orchestra, ma non solo. Fu un artista a tutto tondo, uno showman, un attore, un presentatore e, soprattutto, venne apprezzato per la sua personalità poliedrica.

Nato a Trieste il 27 aprile 1923, Lelio Luttazzi inizia a prendere lezioni di pianoforte già da bambino dal parroco del suo quartiere. Il pianoforte, poi, sarà fondamentale quando l'universitario Luttazzi inizierà a comporre le sue prime canzoni e a suonare per Radio Trieste. Il giovane Lelio inizia a comporre canzoni per altri artisti dell'epoca con grande successo e, iniziando a guadagnare qualcosa dai diritti SIAE, decide di trasferirsi a Milano e di fare della musica il proprio lavoro.

Fu una grande intuizione che lo porterà molto lontano nell'industria musicale dell'epoca. Oltre a diventare direttore dell'orchestra RAI e a lavorare in alcuni programmi radiofonici, inizia a scrivere canzoni sempre più apprezzate in uno stile swing tutto suo per nomi sempre più noti: il Quartetto Cetra, Sophia Loren e Mina. E fu proprio con Mina che si instaurò una grande amicizia basata sulla stima reciproca.

Dopo il suo esordio in tv nel varietà Musica in vacanza del 1955, anche la carriera di Luttazzi come direttore d'orchestra per la tv e conduttore televisivo prese il via. Arriva, così, Teatro 10, varietà la cui prima edizione del 1964 fu affidata proprio alla conduzione di Luttazzi e al quale partecipò anche Mina. Ecco la coppia mentre si esibisce in alcuni brani scritti proprio da Luttazzi e fra i più famosi della propria carriera fra cui Una zebra a pois e Sentimentale.