Concerto del 1° maggio: quest’anno sarà virtuale, svelati gli artisti

A causa della pandemia da Coronavirus, quest'anno, per la prima volta nella storia, il concerto del 1° maggio sarà virtuale. Ecco le modalità di visione e il cast.

Il concerto del 1° maggio è una vera e propria tradizione italiana. Un festival musicale che dal 1990 è organizzato annualmente, proprio in occasione della Festa dei lavoratori. L'evento si è sempre tenuto in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, ma quest'anno, per la prima volta, sarà virtuale, in modo che siano rispettate le regole anti Coronavirus. L’edizione 2020 è stata intitolata “Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro”.

Le modalità di visione e il cast

L’evento andrà in scena a porte chiuse presso la sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, e verrà trasmesso su Rai 3 e Radio Radio 2 a partire dalle ore 20:00. Inoltre ci saranno esibizioni virtuali provenienti da tutta Italia, dalle location in cui gli artisti partecipanti si trovano in quarantena.

Con una serie di rebus pubblicati sulla pagina ufficiale dell'evento, sono stati in parte rivelati i nomi che faranno parte del cast.

Il concerto ospiterà le esibizioni di Vasco Rossi, Zucchero, Gianna Nannini, Noemi, Mahmood, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Irene Grandi, Tommaso Paradiso, Cristiano Godano, Edoardo ed Eugenio Bennato, Fasma, Francesca Michielin, Fulminacci, Alex Britti, Bugo, Dardust, Francesco Gabbani, Le Vibrazioni, Leo Gassmann, Lo Stato Sociale, Margherita Vicario, Niccolò Fabi, Paola Turci, Aiello, Rocco Papaleo, Tosca e altri.