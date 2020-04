Dietro le copertine: FAIR WARNING dei Van Halen

Nato nei pressi di Whitford, in Canada, nel 1927, primogenito di una famiglia numerosa di contadini ucraini, Kurelek visse una giovinezza solitaria, tormentata. Nel 1952, vittima di depressione e schizofrenia, venne ospitato in un ospedale psichiatrico, dove potè comunque coltivare la sua passione: l'arte.

Proprio in ospedale, compose The Maze, uno straziante ritratto della sua giovinezza. Si dipinse sdraiato in un campo, con il cranio aperto. Il cranio risulta diviso in diversi scomparti, ciascuno contenente un ricordo o un pensiero. Lo scomparto centrale, invece, raffigura solo un ratto bianco, inerme, che rappresenta lo spirito di Kurelek, che si affida ai dottori per essere rimesso in sesto e poter correre libero.