Rolling Stones: “I Beatles migliori? Noi riempiamo gli stadi, loro non ci sono più”

La lotta tra i Beatles e i Rolling Stones non si spegne nemmeno dopo decenni. Ecco cosa ha detto Mick Jagger a Paul McCartney.

La storica faida tra Beatles e Rolling Stones si è recentemente riaccesa a causa di alcune affermazioni fatte dai due rispettivi rappresentanti dei gruppi: Paul McCartney e Mick Jagger. Ma facciamo un passo indietro e scopriamo cosa è successo.

Gli anni 60

La rivalità tra le due band ha inizio negli anni 60. Ma è una rivalità che venne più che altro creata e fomentata dai media, in quanto i due gruppi facevano riferimento a un pubblico profondamente diverso e avevano ben poco in comune: mentre i Beatles erano stati rappresentati come i classici bravi ragazzi, i Rolling Stones vennero descritti come i rappresentanti della ribellione e del consumo di droghe. Una sorta di “buoni” vs. “cattivi”. Concetto che sicuramente gli stessi gruppi hanno poi utilizzato per la propria promozione.

La realtà è che tra i membri dei Beatles e dei Rolling Stones non c'era, almeno inizialmente, alcuna rivalità. Anzi, troviamo anche alcune collaborazioni tra le due band, come per il brano I Wanna be your Man, scritto dal duo Lennon-McCarney e che venne proposto agli Stones. Troviamo così sia una versione della band di Mick Jagger che dei Beatles, anche se il singolo degli Stones ebbe molto più successo.

La faida mediatica ebbe fine con lo scioglimento dei Beatles, che intrapresero carriere soliste, ritrovandosi spesso a lottare tra loro nelle classifiche. Nel mentre, i Rolling Stones hanno continuato a suonare insieme.