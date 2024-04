Il nuovo tour di DUFF McKAGAN in Europa

Duff McKagan sarà protagonista di 15 concerti in 11 paesi, con il via ufficiale all'Academy di Dublino, Irlanda, il 30 settembre, e la chiusura a Stoccolma, Svezia, il 22 ottobre. Il calendario include anche una data in Italia il 16 ottobre ai Magazzini Generali di Milano. I biglietti saranno in vendita generale a partire dalle 10 del mattino (ora locale) di venerdì 19 aprile. Per maggiori informazioni sui biglietti e sulle prevendite, visita il sito duffonline.com, e per scoprire i VIP pass esplora qui.