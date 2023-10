Cosa sai del nuovo album di Duff McKagan?

Per i pochi che non conoscono Duff, consigliamo la visione di It’s So Easy and Other Lies, rockumentario tratto dall’omonima autobiografia del musicista diventato famoso come bassista dei Guns N’Roses ma attivissimo in una decina di altri progetti. LIGHTHOUSE è un disco molto intimo, nato durante il Covid e dedicato alla moglie Susan.

LIGHTHOUSE è un concept album?

Possiamo definirlo così, nel senso che è nato attorno ai testi che ho scritto. Alcuni brani risalgono alle lavorazioni di TENDERNESS; credo che Fallen sia stata registrata nel mio nuovissimo studio a Seattle nel dicembre 2019, poi ho continuato a scrivere per tutto il tour del 2020. Durante il lockdown ho lavorato molto con Martin Feveyear, mio produttore e collaboratore da una vita. Adoro quel suo modo di trovare le cose più strane. Quando mi dice: “Ho un’idea”, so che devo prendere appunti. Ne sforna di continuo, sa sempre che microfoni usare, come settare le mie batterie, come farle sentire al meglio... la batteria che ho usato per il disco è la stessa che vedi nelle foto di I BELIEVE IN ME del 1993. Negli ultimi quattro anni, Martin mi ha vietato di cambiare le corde del mio basso, che ora ha un suono veramente cattivo! Non lo avevo mai fatto prima.