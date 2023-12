È giusto rifare il trucco a un capolavoro?

Federico Guglielmi: Revisionismo o puntiglio senile?

“L’ultima cosa che vorrei è trovarmi un giorno a fare i conti con chissà quanti altri “redux” di album leggendari”

Il termine “giusto” è sfuggente, specie in riferimento a questioni di questo genere. Non essendoci una legge, una regola scolpita nella pietra, la giustizia dipende dalla visione di ciascuno. Prendiamo come esempio Roger Waters: è “giusto” che abbia deciso di realizzare il REDUX? Per lui, sicuramente sì: quella di THE DARK SIDE OF THE MOON era in larghissima parte la sua musica, aveva voglia di rimetterci mano per attualizzarla, un bel po’ di soldi in più certo non gli facevano schifo e, poi, perché rinunciare al piacere di indirizzare un metaforico ma tonante “sucate!” a Gilmour e consorte? Il punto, semmai, è se fosse opportuno rileggere, reinventare, alterare proprio un album così epocale, così radicato nell’immaginario di più generazioni di cultori dei Pink Floyd e di appassionati di rock. Hai voglia a ripetere, come fanno i seguaci della setta watersiana, che non si dovrebbero paragonare modello e rifacimento e vedere invece il REDUX come un disco nuovo: le canzoni sono quelle e lo stesso artefice dell’opera ha dichiarato l’obiettivo di ricrearle, come del resto rimarcato dal titolo.

Per come la vedo io, le pietre miliari sono monumenti che non andrebbero riadattati ai tempi che cambiano, men che mai da chi detiene il merito della loro ideazione…