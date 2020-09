5 celebri mascotte per raccontare il metal degli anni 80

5. The Iron Mask Man (Quiet Riot)

Lo stesso accade con i Quiet Riot, che scelgono come icona The Iron Mask Man, disegnato da loro e da Jay Vigon nel 1983. L'umanità del personaggio si cela però dietro una maschera di ferro e una camicia di forza, elementi portanti per il gioco di parole dell'album METAL HEALTH (1983). Così, la salute mentale diventa la salute metal e la pazzia una componente imprescindibile per essere una mascotte.

Lo aveva dimostrato anche Eddie, lobotomizzato in un manicomio sulla copertina di PEACE OF MIND (1983). E il riferimento per i due personaggi è lo stesso, dato che sia i Quiet Riot, sia Steve Harris avevano visto il film del 1939 The Man Behind The Iron Mask.

Tutto ritorna, quindi, in un percorso circolare di influenze reciproche, che rende queste mascotte tra le più iconiche e rappresentative del metal anni '80.