Come nacque Snaggletooth, il simbolo dei Motörhead?

Se fu Lemmy a ideare questa creatura ibrida e a decidere di aggiungerle gli accessori che oggi la ornano (elmetto e catena), la mano che la disegnò fu però quella dell'illustratore Joe Petagno. Proprio lui ricorda il momento esatto in cui Snaggletooth prese vita nelle loro menti: "L'ispirazione venne naturale perchè quel giorno ero incazzato! E Lemmy uguale!"

Tanto Petagno quanto Kilmister ne furono entusiasti, ma così non fu per il resto della band, almeno non fin da subito. Lo testimoniano le parole di Eddie Clarke:

Rabbrividii quando lo vidi per la prima volta. Pensai: "Accidenti, questo non è il massimo perché è troppo sopra le righe, di cattivo gusto.

Con il tempo, però, tutti i membri della band si affezionarono a Snaggletooth, che proprio per questo appare su molte delle copertine degli album dei Motörhead, in versioni sempre più ricercate. Snaggletooth orna la cover del secondo album della band, OVERKILL, ma compare anche su dischi recentissimi come KISS OF DEATH (2006). Tutte queste rappresentazioni sono sempre opera dello stesso autore, Joe Petagno.