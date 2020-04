10 album essenziali del rock e dell’heavy metal anni 70

Gli anni 70 sono stati gli anni della nascita di nuovi generi senza tempo. Ecco 10 album fondamentali per il rock e l'heavy metal di quel periodo.

Gli anni 70 sono stati uno dei periodi più fiorenti per la scena rock internazionale. Nascevano e iniziavano a consolidarsi, proprio in quel momento, alcuni dei generi più iconici del secolo scorso (e tuttora molto in voga) come l'heavy metal, il progressive rock, il punk e il rock psichedelico.

In quegli anni, alcuni pionieri dei generi sopracitati hanno pubblicato delle vere e proprie bombe capaci di farsi ricordare per molti decenni a venire.

Ecco una selezione di 10 album rock e heavy metal pubblicati negli anni 70 che sono diventati simbolo di un'epoca.

1. MACHINE HEAD dei Deep Purple

Sesto album in studio della band britannica, nel 1972 MACHINE HEAD lasciò una traccia indelebile nella storia dell'hard rock. È l'album di Smoke on the Water, uno dei pezzi più apprezzati in assoluto dei Deep Purple. Forse non tutti sanno che l'ispirazione per il brano arrivò mentre la band soggiornava in una cittadina svizzera sul lago di Ginevra per registrare l'album in questione e, durante una serata che vedeva la compresenza in città di Frank Zappa e band per un concerto al casinò locale, un fan poco prudente finì per incendiare l'intera struttura. Così nacque Smoke on the Water: il lago e il fumo dell'incendio furono gli ingredienti principali, mentre il resto lo fece l'atmosfera del crepuscolo con i suoi colori.

In quanto a pezzi memorabili, anche gli altri 6 brani della versione originale dell'album non scherzano: parliamo di titoli come Highway Star, Space Truckin' e Lazy.