Oggi in edicola lo speciale su THE DARK SIDE OF THE MOON

Da quando vi interessate di musica, avrete sicuramente ascoltato migliaia di bei dischi, e centinaia di capolavori. Ma, scommetto, vi sono capitati pochissimi dischi-totem. Cos’è un disco-totem? È un disco che nell’immaginario collettivo ha assunto un valore capace di trascendere il suo contenuto e la sua qualità artistica per assurgere un significato assai più ampio, e altamente simbolico. Il disco-totem è quello che solca nel terreno dell’arte e della comunicazione un confine netto, che fa da spartiacque, che chiude un’era e ne apre un’altra. SGT. PEPPER’S LONELY HEARTS CLUB BAND dei Beatles, senz’altro, lo è. In questa ristrettissima cerchia, THE DARK SIDE OF THE MOON entra di diritto. Da quando è uscito, nel 1973, esiste un pre e un dopo. Probabilmente, per i vostri gusti personali sono altri i dischi migliori dei Pink Floyd, eppure è innegabile che THE DARK SIDE OF THE MOON sia IL disco che è impossibile non citare quando si parla dei Pink Floyd. Ignorarlo sarebbe come ignorare SGT. PEPPER’S a proposito dei Beatles. Possiamo anche capire che in questo 2023, anno in cui se ne celebra il cinquantenario, THE DARK SIDE OF THE MOON possa addirittura rischiare di diventarvi antipatico: mezzo secolo dopo, è ancora lì a prendersi la ribalta, a togliere spazio ad altri album altrettanto se non più meritevoli, a ispirare documentari, libri, mostre, retrospettive, dibattiti. Ma basta, direte voi un po’ spazientiti: cosa ci sarà mai di nuovo da dire, su un argomento già sviscerato mille volte? È la domanda che ci siamo posti anche noi, quando ci è stata prospettata la possibilità di realizzare un albo speciale monografico sulla storia e le storie di THE DARK SIDE OF THE MOON. Inizialmente, lo confesso, eravamo piuttosto scettici: ci sembrava un tema ampiamente esaurito, e temevamo che alla fine il risultato sarebbe stato una mera, per quanto ben confezionata, ripetizione di cose già note. E invece, oggi ci ritroviamo a sfogliare 113 pagine di contenuti, inciampando in più di un’occasione in notizie impreviste, nuove, addirittura sorprendenti. Lo sapevate ad esempio che nel mondo esistono più di 750 copertine differenti di questo album? E sapevate che ne sono state realizzate tantissime versioni integrali, negli stili più disparati? Noi ne abbiamo selezionate 20, tra le quali un incredibile THE DARK SIDE OF THE MOON interamente riarrangiato per mandolino, ma siamo sicuri che ne spunteranno fuori altre. Insomma, nella speranza di aver acceso almeno una fiammella di curiosità in voi, vi auguro buon viaggio nel mondo prismatico e sfuggente di THE DARK SIDE OF THE MOON. Per quanto mi riguarda, ho deciso che stavolta proverò ad ascoltarlo guardando Il mago di Oz, un vecchio film che nella mia vita ho visto una sola volta, quando avevo 10 o 12 anni. E perché mai proprio Il mago di Oz, mi chiederete? Be’, ecco uno dei motivi che rendono questo Speciale così “speciale”.

Maurizio Becker