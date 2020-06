Perchè Prince cambiò il suo nome in un simbolo?

Come leggere il nuovo nome di Prince?

La prima teoria, comune tra i fan, era che il suo nuovo appellativo doveva essere letto e pronunciato Victor. L'ipotesi trova riscontro nel testo della canzone semi-autobiografica The Sacrifice Of Victor, traccia finale dell'album THE SYMBOL (1992).

Il disco, che si apre con la canzone My Name Is Prince termina con il verso My name will be Victor. Amen. Se prendiamo singolarmente le lettere che compongono la parola V-I-C-T-O-R, inoltre, queste, incastrate tra loro sembrano richiamare il simbolo in questione , scritto anche O{+>.

Il musicista ha sempre smentito: "Il mio nome non è Prince e, dannazione, non è nemmeno Victor". All'epoca, inoltre, prese molto seriamente il suo cambio di nome, arrivando persino a multare chiunque lo chiamasse Prince. Per questo motivo, chi lavorava con lui lo chiamava semplicemente "Boss".