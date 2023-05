Rock Tales: Def Leppard

Joe nasce a Sheffield nel 1959. Sono anni di grandi cambiamenti sociali, in cui s’intravede il benessere persino in una città fredda e grigio-acciaio come la sua. Ridere è, da sempre, la ricetta di famiglia per affrontare la vita. In casa la tv è spesso sintonizzata sui grandi show dei comici americani e inglesi, e Joe inizia da subito ad appropriarsi della loro capacità di stare in scena. A scuola, però, la frase “Lei non combinerà mai niente di buono!” diventa il monito ricorrente della sua vita studentesca. Così, quando un amico lo spinge a comprare una chitarra elettrica usata per entrare in una band, in famiglia e a scuola tutti si sentono un po’ più rassicurati, preside James incluso. Nonostante Joe non eccella come chitarrista, la sua personalità istrionica convince tutti gli altri membri della band a volerlo come frontman. E quando propone di chiamare la band Deaf Leopard (leopardo sordo), lo spiazzamento dei compagni dura solo qualche frazione di secondo, il tempo di farselo piacere e di cambiarlo quel poco che serve ad allontanarlo dai nomi di altre band come The Flying Lizards e Boomtown Rats. Nel tempo e lungo una carriera importante, il sense of humour condiviso da Joe e i suoi amici lega i Def Leppard al di là di qualsiasi altra cosa. Dopo la tragica morte di Steve Clark,