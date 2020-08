Il doppio filo che lega i Beatles ai Pink Floyd

In un'occasione particolare, però, i ruoli si invertirono: i Pink Floyd stavano sul palco, e i Beatles assistevano a un loro concerto, ammirati. L'occasione avvenne il 29 aprile 1967, durante l'evento The 14 Hour Technicolor Dream. Si trattava di una raccolta fondi per il giornale «International Times», voce della controcultura, e venne ospitata nella sala grande dell'Alexandra Palace, a Londra. L'evento, come dice il nome, durò diverse ore, e ospitò molti artisti: non solo musicisti, ma anche, per esempio, poeti, ballerini e giocolieri. Tra gli altri citiamo i Soft Machine, Alexis Korner e Yōko Ono.

Tuttavia, i Pink Floyd furono gli ospiti principali dell'intera serata. Apparvero per ultimi, all'alba, mentre il sole iniziava a sorgere. Erano infatti quasi le 5:00 di mattina quando la band salì sul palco principale. I membri del gruppo erano già esausti: erano arrivati all'Alexandra Palace intorno alle 3:00 di mattina, reduci da un concerto in Olanda. Ciò non impedì loro di esibirsi e fare un grande show. Suonarono alcuni pezzi estratti dal loro primo album, TEH PIPER AT THE GATES OF DAWN: Astronomy Domine, Arnold Layne, Interstellar Overdrive, Nick's Boogie.

Tra gli spettatori c'erano proprio loro, i Fab Four di Liverpool.

John Lennon rimase incantato dalla performance della futura moglie Ono, anche se non era la prima volta che la incontrava (i due si erano conosciuti quasi un anno prima, in occasione della mostra della donna Unfinished Paintings and Objects). Inoltre, tutti e quattro i Beatles rimasero colpiti dall'esibizione dei Pink Floyd, che ricorderanno per sempre.