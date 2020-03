Le 10 reunion più famose della storia del rock

5. POLICE

Anche i Police, un po' come i Guns, sono noti tanto per la loro musica quanto per i loro continui litigi. Sting, Andy Summers e Stewart Copeland si separarono nel 1984.

Nel febbraio 2007, i Police aprirono la serata di premiazione dei Grammy Awards al grido di "Ladies and Gentlemen, we are the Police and we are back!", eseguendo successivamente Roxanne. La reunion durò poco: il 7 agosto 2008 la band tenne il suo ultimo concerto al Madison Square Garden di New York, a cui assistettero oltre 20.000 fan.