Come si impara l’alfabeto? Con le icone del rock.

M come Mick Jagger, T come Tina Turner, ogni icona del rock diventa una colorata lettera dell’alfabeto che lo rappresenta. “È un modo divertente per far scoprire alla prossima generazione di rockers le leggende che hanno aperto la strada”, dice il suo creatore. The Rock Alphabet offre ai bambini in età prescolare anche una sorta di educazione musicale attraverso la memorizzazione di nomi e lettere. David Bowie con il suo iconico fulmine diventa una D, Jimi Hendrix e la sua chitarra formano una J.

Morgan non è nuovo a questo genere di libri, tempo fa aveva ideato infatti anche The Rap Alphabet, con le star della musica rap, ora si è cimentato invece con quelle del rock ‘n’ roll.



“Essendo cresciuto fuori New York negli anni ottanta e a Memphis, nel Tennessee, negli anni novanta”, ha commentato, “la musica e l’arte hanno sempre avuto un ruolo fondamentale nella mia vita”. Tutto merito delle sue radici musicali, dunque, che vuole trasmettere alle nuove generazioni.

In aggiunta al libro sono in vendita anche poster e t-shirt di cui parte del ricavato andrà ai programmi di musica per i giovani.