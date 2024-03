Annunciato il nuovo album dei VISION OF ATLANTIS

“There are tales that will be told forever - Carried by the wind, through the years, timeless…” - Anonimo

Registro di bordo:

5 luglio 2024; In Alto Mare

Inizia un nuovo giorno di navigazione, il vento è dalla nostra parte, e il mare parla ancora di battaglie recenti. L'aria è fresca - ipocrisia, avidità, invidia - i cuori del vecchio mondo finalmente rivelano la loro verità disillusa. I vecchi leader stanno perdendo terreno, le loro bugie diventano sempre peggiori, e l'oscurità si insinua strisciando. Ogni giorno di sole nasconde una tempesta in arrivo, la natura testa la nostra forza per l'ultima battaglia.

Siamo diventati pirati come loro controparti, di spirito libero e sinceri di cuore. Navigando le tempeste che cercano di farci dubitare, vediamo la luce nell'oscurità. La vecchia verità sta svanendo, sta facendo spazio ad una nuova storia. Il nostro destino è nelle nostre mani, nei nostri cuori, in ogni passo che compiamo. Riconnettendoci con noi stessi, tocchiamo l'essenza della vita che condividiamo con tutte le creature. Insieme, imbattibili, collegati alla verità, guidati dal sole e dalle tempeste.

Regneremo sugli oceani, sul continente, per ogni strada, ogni casa, diffondendo speranza. Le nostre grida di pirata dureranno per secoli, con gli antenati che cantano sommessamente le nostre melodie, le nostre parole cantate nel nuovo mondo che creeremo. La nostra gloria vivrà per sempre. Uniti come una forza, un esercito, sotto un’ “ARMADA” finale.