PATTI SMITH: “La gente ha il potere di cambiare in meglio le cose”

Il testo di People Have the Power è ancora pregnante e attuale, un grido di solidarietà e speranza che esprime la stessa energia di quando è stato pubblicato, più di 30 anni fa. Ci credi ancora in quelle parole?

"Sì, io ci credo e ci crederò sempre: la gente ha ancora il potere di cambiare il mondo. Qualche volta ce ne dimentichiamo, abbiamo paura di usarlo e di diventare responsabili, e fattivamente attivi, attraverso il nostro potere. E pensare che proprio in questa nostra epoca, in cui i governi e le grandi società decidono le sorti del mondo, noi dovremmo utilizzare sul serio il nostro potere. E lottare con forza contro situazioni terribili come la distruzione ambientale, l’avidità che comporta sfruttamento economico e conflitti, l’esclusione sociale di alcune razze ed anche singoli individui… se noi fossimo tutti uniti, come singole persone, anche all’interno di alcune nazioni che si combattono l’un l’altra, con il nostro potere mentale di individui uniti potremmo formare il più grande movimento pacifista internazionale che sia mai esistito nella storia dell’umanità. Dobbiamo trovare la maniera di unirci globalmente, al di là delle ideologie, delle amministrazioni governative, dei confini, delle religioni. Potremmo combattere per necessità reali, anche molto urgenti come quelle ambientali. Per esempio, per un’aria più ossigenata e un’acqua più pulita per i nostri bambini. E per la possibilità di una buona vita per tutti. Dunque, certo che io continuo a credere che la gente ha il potere di cambiare in meglio le cose. Dobbiamo solo usarlo."