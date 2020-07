Jason Bonham e quella magnifica esibizione con i Led Zeppelin

A quel punto, Jason aveva già dovuto affrontare da tempo il lutto di suo padre John, che perse la vita a soli trentadue anni il 25 settembre del 1980 dopo essersi addormentato da ubriaco senza mai risvegliarsi.

Dopo la sconcertante notizia della morte del batterista, i Led Zeppelin avevano deciso che non valeva più la pena di esibirsi come band dato che il loro collega non poteva più essere al loro fianco. Così, con un comunicato stampa (riportato qui sotto) diramato il 4 dicembre del 1980 i Led Zeppelin si erano sciolti ufficialmente.

Desideriamo rendere noto che la perdita del nostro caro amico e il profondo senso di rispetto che nutriamo verso la sua famiglia ci hanno portato a decidere – in piena armonia tra noi ed il nostro manager – che non possiamo più continuare come eravamo.

Da quel momento in poi i membri della band presero strade diverse salvo riunirsi in cinque specifiche occasioni. Ed è qui che entra in gioco Jason Bonham: seguendo i passi del padre, Jason salì sul palco in vari eventi live assieme agli altri membri dei Led Zeppelin occupando il posto di John alla batteria.

Per ribadire il profondo legame che univa la band a Jason, basti pensare che una di queste rare riunioni venne fatta in segreto in occasione del matrimonio di Jason avvenuto nel 1990.

Una delle reunion più eclatanti (dato che si trattò di un vero e proprio concerto durato circa due ore) alla quale partecipò anche Jason fu quella che si tenne nel 2007 alla O2 Arena di Londra, in occasione di un evento di beneficenza. Qui sotto, in un video relativo all'evento, gli ex membri della band si esibiscono nella loro famosissima Black Dog (da LED ZEPPELIN IV, 1971).