Il nuovo, imperdibile Box Set dei BLACK SABBATH

I Black Sabbath stanno ripubblicando i loro classici album dell'era di Ozzy Osbourne, questa volta su vinile Picture Disc in un nuovo cofanetto, Hand of Doom.

Il cofanetto conterrà otto dischi, da Black Sabbath degli anni '70 , fino a Never Say Die del 1978 , ovvero la raccolta "Complete Original Black Sabbath 1970-1978 ", per la prima volta su Picture Disc.

Hand Of Doom 1970 - 1978 include l'artwork di ogni album stampato sul lato A dei dischi. Le nuove edizioni del debutto omonimo della band, Vol 4, Technical Ecstasy e Sabbath Bloody Sabbath conterranno l'artwork originale del retro dell'album sul lato B, mentre i dischi illustrati di Paranoid, Master Of Reality e Sabotage contengono una foto scattata in quegli anni del gruppo.

Il box set include anche un grande poster a colori dei Black Sabbath a Los Angeles nell'estate del 1972, mentre i padrini of Metal stavano registrando Vol 4.

Limitato a sole 3.000 copie e al costo di £ 275, Hand of Doom uscirà il 1 dicembre esclusivamente nel Regno Unito, nell'Unione Europea e in tutti i territori al di fuori del Nord America tramite BMG. Il box set è già disponibile per il preordine .

E se volete vedere l'unboxing fatto da un uomo di mezza età che parla ad un VOLUME INSENSATAMENTE ALTO, eccovi accontentati...