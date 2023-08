PHONE FREE CONCERTS: contro gli smartphone ai concerti

Sul prossimo numero di Classic Rock troverete, tra le mille altre cose, due opinioni pari e opposte a proposito della questione bollente degli smartphone ai concerti. Abbiamo chiesto a Mark Paytress e Cristiana Turchetti che cosa ne pensassero, e questo è un estratto delle loro risposte… il resto lo trovi in edicola venerdì prossimo!

Mark Paytress: Viva la linea dura

“Fosse per me, confischerei i telefonini esattamente come un tempo si faceva con coltelli e borchie”

Mi si chiede se è giusto requisire e proibire gli smartphone durante i concerti? Be’, ho il sospetto che si tratti di una buona idea. Tenere il telefono lontano da un’area di creatività condivisa non può essere del tutto sbagliato, perché in uno spazio che contiene duemila persone, altrettanti telefonini alzati non possono giovare all’artista che si esibisce. Poi, consideriamo che ai fotografi professionisti questa libertà non viene quasi mai concessa ed è una vera e propria stupidaggine. Ci troviamo di fronte a una libertà e a una limitazione di libertà che corrono sullo stesso binario, con tutte le considerazioni di natura etica che ne conseguono. Personalmente, considero la musica come la massima espressione artistica nei cui confronti deve esserci un profondo rispetto. Poi, riconosco di essere eccessivo, perché a me danno fastidio anche le persone che battono troppo le mani, che ritengo fin troppo invadenti…

… Nei primi anni del Duemila andai a vedere i Sonic Youth che suonavano dal vivo il loro album DAYDREAM NATION; mi aspettavo un concerto intenso e quasi trascendentale, proprio come quel disco, invece, mi sono ritrovato circondato da cinque o sei ragazzini che strillavano come impazziti e che tradivano un’assoluta ignoranza della musica che i Sonic stavano suonando e che si facevano foto col telefonino. Per me è stato un disastro e ne sono uscito profondamente avvilito. Per cui, fosse per me, confischerei i telefonini esattamente come un tempo si faceva con coltelli e borchie prima dei concerti di alcune band, vedi Clash e Sex Pistols per esempio. In fondo, uno smartphone, se usato impropriamente, può fare altrettanto male.