Il giorno in cui Jimi Hendrix venne rapito dalla mafia

Nel 1969, quando Jimi Hendrix suonava con i suoi Gypsy Sun and Rainbows venne rapito, a quanto pare dalla mafia. Ecco cosa accadde.

Dopo aver sciolto i The Jimi Hendrix Experience nei primi mesi del 1969, Jimi Hendrix vorrebbe una svolta, ed è così che fonda i Gypsy Sun and Rainbows. Insieme a lui due percussionisti, Juma Sultan e Gerardo Velez, Mitch Mitchell alla batteria, Larry Lee alla seconda chitarra e Billy Cox al basso.

Il 10 settembre 1969, i Gypsy Sun and Rainbows sono al Salvation, un locale newyorchese di proprietà della mafia ben noto a Jimi Hendrix, che spesso vi spedisce qualche collaboratore o ci va personalmente in cerca di cocaina. La storia, tra cronaca e leggenda, narra che fuori dal Salvation Hendrix incontra alcuni tizi che crede dei pusher. Questi, che si dicono della mafia, lo accompagnano in un appartamento e ce lo rinchiudono, costringendolo a telefonare a Michael Jeffery per chiedere la rottura del contratto che lo lega a lui. A quel punto, il manager si dà da fare insieme al suo business partner Jerry Morrison, un tipo alquanto losco.

E proprio Morrison racconterà di aver contattato un boss che, informato sul rapimento avvenuto senza il permesso di Cosa Nostra, gli fornisce l’indirizzo dove cercare. Qui gli dicono che Hendrix è stato portato via e allora pensa di passare nella casa che l’artista ha affittato a Shokan, vicino a Woodstock, dove fa irruzione con la pistola e due amici, minaccia i rapitori, li lega e trova Hendrix in camera da letto deliziato da coca e canne.

Tutto troppo facile. Tanto che Redding e altri, come il biografo Johnny Black, sospetteranno che in realtà il rapimento sia stata solo una messa in scena ideata da Jeffery per chiarire a Hendrix che mai avrebbe potuto trovare un altro manager capace di proteggerlo come sa fare lui. Altrettanto plausibile è l’ipotesi che tutto sia nato da un bad trip paranoico del chitarrista, che lo racconta a persone pronte a farlo credere reale, come appunto i ben poco candidi Jeffery e Morrison.