Lutto nella musica: è morto Eddie Van Halen

Vera e propria leggenda nel panorama hard rock, il suo metodo di suonare la chitarra fece scuola - in particolare il tapping, che consiste nel suonare lo strumento con entrambe le mani sulla tastiera - tanto da portare Van Halen all'ottavo posto nella lista dei migliori chitarristi di tutti i tempi, stilata da Rolling Stone e primo in assoluto nella rivista Guitar World.

Tra i dodici album in studio registrati da Eddie Van Halen con la band, più altri due dal vivo, ricordiamo energici riff, come quello di Jump, ma anche brani come Panama e Hot For Teacher.