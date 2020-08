Qual è l’origine del titolo di THE PIPER AT THE GATES OF DAWN dei Pink Floyd?

Uno degli album d'esordio più famosi della storia trova alcune sue radici in una visione distorta della band... e in un libro per bambini.

Era il 4 agosto del 1967 quando i Pink Floyd fecero il loro esordio con un album dal sapore rock molto vicino alla psichedelia tanto in voga in quegli anni. Parliamo di THE PIPER AT THE GATES OF DAWN.

Alcuni dei pezzi contenuti nell'album sono passati alla storia come veri e propri brani cult. Basti citare l'enigmatico pezzo scritto dall'allora leader della band Syd Barrett, See Emily Play (del quale abbiamo parlato in questo articolo), contenuto nell'edizione statunitense dell'album seppur assente in quella originale.