Lo speciale «Psichedelia» da domani in edicola! Tutte le esclusive

Come non partire con i Beatles? Pochi musicisti come i Fab Four sono stati in grado infatti di dare forma all'esperienza psichedelica con un vocabolario artistico altrettanto importante. Per comprendere appieno il significato che questa ebbe negli anni Sessanta, non si può non passare da loro.

La psichedelia sarà indagata in tutte le sue forme e in tutti i suoi luoghi, dall'Inghilterra all'America, dai Beatles ai Grateful Dead.