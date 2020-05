Erano gli anni 60 quando nasceva una musica in grado di arrivare direttamente alla psiche degli ascoltatori. Vi raccontiamo la storia del rock psichedelico in 10 album.

La psichedelia è un mondo a sé. Un mondo fatto di esperienze hippie, di fratellanza, di allucinogeni e alterazione della coscienza, come professato dal poeta Allen Ginsberg o da Philip Dick, scrittore di fantascienza e santone.

La psichedelia, negli anni Sessanta, non si accontentava più del vigore del rock, ma esigeva di penetrare nell'anima, di indagare l’inconscio. E quando cominciarono a essere messi in vendita i primi sintetizzatori elettronici, i distorsori, parecchi effetti per chitarra, il movimento psichedelico trovò nella musica, una musica nuova, il suo terreno fertile.

Prima in California, poi in tutti gli Stati Uniti, inclusa New York, con i suoi Velvet Underground. La febbre lisergica dilagò in Inghilterra, dove entrò in contatto con il blues, vedasi i Cream o i Traffic. E non si esaurì. Negli anni infatti, nuove ondate psichedeliche contagiarono nuove generazioni e artisti, dagli Spacemen 3 ai canadesi Black Mountain.

Vi presentiamo 10 album che hanno fatto la storia della psichedelia.

Attenzione, la nostra non è una classifica, ma una selezione, consapevoli che, di album e artisti, ce ne sono molti di più. Diteci i vostri preferiti.