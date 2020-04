Quando Syd Barrett uscì dai Pink Floyd

L'uscita di Syd Barrett dai Pink Floyd segnò una svolta nello stile musicale (e nelle dinamiche di leadership) della band britannica. Secondo buona parte della critica, i successivi album dei Pink Floyd furono largamente influenzati dallo stile chitarristico di Barrett e dalla sua volontà di tradurre in musica i dettami dell'arte e della filosofia. Il fantasma di Syd, insomma, continuava ad aleggiare.

Poi, nel 1975, Barrett riapparve, non più fantasma, ma uomo in carne e ossa. I Pink Floyd stavano registrando l'album WISH YOU WERE HERE, negli studi di Abbey Road. A un certo punto, si presentò un uomo obeso, completamente calvo, senza sopracciglia e con in mano una busta della spesa. David Gilmour lo riconobbe: si trattava proprio di Syd.

I Pink Floyd gli fecero ascoltare Shine On You Crazy Diamond, proprio la canzone a lui dedicata, poi andarono a pranzo. Finito di mangiare, Syd Barrett sparì senza salutare così come era comparso. Nessuno lo vide più. Solo Roger Waters lo incontrò un'ultima volta alcuni anni dopo nei magazzini di Harrods, a Londra.