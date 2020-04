Céline Dion: quella vittoria all’Eurovision che la presentò al mondo

In patria, Céline divenne un'eroina. In Europa, una delle donne più chiacchierate dell’anno. Nel 1989 tornò in Europa, dove aprì l’Eurovision Song Contest a Losanna con la sua canzone Where Does My Heart Beat Now. Un brano che negli Stati Uniti era già diventato una hit.

Il resto è storia. Céline Dion, abbandonato il francese per l'inglese, si trasformò in una stella della musica pop. A oggi, la cantante vanta il primato di "artista canadese più venduta di tutti i tempi", grazie alla vendita record di oltre 200 milioni di copie in tutto il mondo.