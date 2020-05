10 canzoni per festeggiare la mamma

Dietro ogni grande uomo, c'è sempre una grande donna. E la prima è lei: la mamma. Ecco la nostra playlist per celebrare insieme la Festa della Mamma.

Il più grande amante della mamma – Elvis Presley – era un cantante rock; anche se non ha mai cantato di sua madre, a eccezione del suo primo demo: e non l'hanno mai pubblicato. Quindi vi rendete conto che sto sul filo del rasoio, qui, stasera. Ma ci vuole un vero uomo per cantare di sua madre!

Così ha dichiarato Bruce Springsteen, sul palco di Copenaghen, nel 1996, prima di dedicare la meravigliosa The Wish a sua madre, una madre ballerina, di cui il musicista ancora ricorda il clic metallico della trousse da make-up e il profumo del lucidalabbra. In realtà, per l'amata Adele Zerilli, 95 anni appena compiuti, il Boss ha cantato più volte. E più volte l'ha invitata a ballare con lui, davanti a migliaia di spettatori, sulle note di Dancing in The Dark.

Ma non è stato l'unico. Nel celebrare la prima donna della loro vita, molti musicisti si sono distinti, nel panorama musicale italiano come in quello internazionale.

Vi lasciamo dunque la nostra personale playlist, per celebrare con un po' di musica la Festa della Mamma. E voi, quale canzone dedichereste alla vostra mamma?

Viva la mamma, Edoardo Bennato (1989)