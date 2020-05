Quando Mike Oldfield prestò un suo brano al film “L’esorcista”

Mike Oldfield aveva solo vent'anni quando registrò la demo della composizione che lo avrebbe reso un'icona del prog. E fu anche merito del cinema.

Per gli appassionati del prog rock e la musica new age, Mike Oldfield è leggenda. E pensare che la sua prima chitarra gli venne regalata a soli sette anni, quando la musica era per lui l'unico rifugio da una situazione familiare infelice, con una madre alcolizzata e afflitta da crisi depressive.

I primi passi nel mondo musicale avvengono per Mike con la sorella Sally e il duo folk Sallyangie, e con la band The Whole World, formata nel 1969 da Kevin Ayers, in fuga dai Soft Machine. Durante la permanenza nel gruppo, si fa strada nella mente di Oldfield l'idea di un album solista.

E l'occasione è dietro l'angolo: servendosi infatti di un registratore prestatogli da Ayers, riesce a effettuare delle sovraincisioni. Inoltre, la contemporanea permanenza presso gli studi di Abbey Road gli consente di utilizzare, oltre all'immancabile chitarra, un vero e proprio armamentario di strumenti.