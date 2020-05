Ozzy Osbourne racconta la sua paura più grande

Parliamo di ORDINARY MAN: è la tua paura più grande? Morire da persona normale?

Ma sei preoccupato che la generazione più giovane si scordi di te?

Comunque, una persona normale probabilmente non vivrebbe in una casa stupenda come questa.

Qual è il senso della vita?

Ho fatto a modo mio”. Ho 71 anni. Se mi guardo indietro, mi accorgo che un sacco di gente se n’è andata. Gary Moore era un mio grande amico. Mi sbronzavo con John Bonham, e anni fa l’alcool l’ha ucciso. Ma oltre a loro, sono morti un sacco di altri grandi musicisti.

E questo non ti rende nostalgico, o malinconico?

Più o meno... Quando ho iniziato questo mestiere, diciamo che fino a quel momento ero un tipo normale.. Non ho un trucco magico. Non so perché sia successo, o come. Credo che fosse. Iniziammo a suonare allo Star Club ad Amburgo, sai, dove suonavano i Beatles.. Non ci saranno mai altri Beatles.Be’, se mi ricordano bene, se no... non l’ho fatto per essere ricordato.un po’ la gente.Non sono una persona normale.. Comunque, con tutto il mio successo non mi piace pensare di essere uno che se la tira. Non sono tipo da dire: “Dammi questo, dammi quest’altro”. Non è da me.. Ma vorrei poter fare di più.Alla fine della giornata, poterti guardare indietro e dire: “No. Come dico sempre,. Loro non hanno fatto certo peggio di me. E io non ho fatto peggio di loro. Ci sbronzavamo, facevamo feste folli, tutti allo stesso modo. Ho avuto la fortuna di ve ne abbiamo parlato in questo articolo ]. Anche lui era un grande amico. E un grande cantante.